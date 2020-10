CITTADINI ESTERI San Marino: 47^ Consulta al lavoro fino a domenica "The Tagliatella Connection", il docu-film sulle comunità in anteprima su San Marino RTV lunedì 12 ottobre.

San Marino: 47^ Consulta al lavoro fino a domenica.

Il tradizionale appuntamento con i rappresentanti delle comunità sammarinesi all’estero, che non avveniva da un anno esatto causa pandemia, avverrà per la prima volta in gran parte da remoto. Saranno i Capitani Reggenti ad aprire i lavori con un messaggio di saluto ai cittadini che vivono fuori territorio, per poi lasciare il posto al Segretario Luca Beccari e al Presidente della Consulta Otello Pedini.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Una consulta che si occuperà, insieme al segretario Roberto Ciavatta, degli accordi in materia di assistenza sanitaria e previdenziale fra San Marino e altri Stati, e di modifiche alla legge elettorale e cittadinanza, con il Segretario Tonnini.



Sono presenti, via web, i rappresentanti dei 4 anelli (America settentrionale, America meridionale, Italia, altri Paesi europei), i relativi membri del Corpo Diplomatico e Consolare e la Responsabile del Centro di Ricerca sull’Emigrazione, Patrizia di Luca.

In discussione anche il futuro dei Soggiorni Culturali, che quest’anno non sono stati organizzati a causa del Covid-19 ma si spera di ripristinare il prossimo anno. Domenica, giornata conclusiva, verrà proiettato un breve stralcio del più ampio documentario sulla vita nelle Comunità Sammarinesi di New York e Detroit preparato dai due vincitori dello scorso anno, Roberto Giacomini e Alessandro Riccardi, che prenderanno brevemente parte all’incontro per illustrare la loro esperienza. Il documentario integrale, dal titolo "The Tagliatella Connection", verrà trasmesso in anteprima su San Marino RTV lunedì 12 ottobre.

I più letti della settimana: