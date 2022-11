San Marino: 5 nuovi Ambasciatori hanno presentato le lettere credenziali alla Reggenza Espresse forti preoccupazioni per il conflitto in corso in Ucraina e le sue conseguenze. Ribadita l'importanza del multilateralismo. Presente alla cerimonia anche l'Ambasciatore d'Italia Mercuri

“Il nostro miglior esercito è sempre stato la Diplomazia”, ha dichiarato il Segretario Beccari. E l'esempio virtuoso di San Marino è stato più volte sottolineato, dagli Ambasciatori giunti a Palazzo. Ad accogliere l'Atto Ufficiale Sua Eccellenza Maria Luisa Berti, anche in rappresentanza del Collega, Sua Eccellenza Manuel Ciavatta: impossibilitato a presenziare alla cerimonia per impedimenti di carattere personale.

La prima a presentare le lettere credenziali è stata la nuova Ambasciatrice d'Irlanda, Patricia O'Brien. Auspicato l'appoggio di Dublino al percorso europeo del Titano. Rapporto solido fra i due Paesi; accomunati dall'impegno per il rispetto del diritto internazionale. E ciò assume un significato particolare, con una guerra in corso nel cuore dell'Europa, e le relative conseguenze di carattere umanitario, politico ed economico. Temi ricorrenti.

Il rappresentante diplomatico della Corea del Sud – LEE Seong-ho - ha ringraziato la Repubblica per le condoglianze espresse dopo i drammatici fatti di Seoul del 29 ottobre. Evidenziati poi i possibili ambiti di collaborazione: dalla cultura al turismo.

Relazioni elevate dal 2003 a rango diplomatico con il Regno di Thailandia. Si ragiona su cooperazioni a tutti i livelli; l'Ambasciatrice Miss Rommanee Kananurak si è soffermata in particolare sulle sfide legate all'Ambiente.

Nuovo rappresentante diplomatico anche per Israele. Il Segretario agli Esteri ha ricordato la visita ufficiale dello scorso anno nello Stato Ebraico; e le possibili sinergie in ambiti che vanno dalla gestione delle risorse idriche all'energia. L'Ambasciatore Alon Bar ha fra le altre cose ricordato il gesto solidale del suo Paese, ad inizio anno, durante il picco di Omicron. Al termine dell'udienza la Reggenza ha espresso vicinanza ad Israele per gli attentati avvenuti ieri a Gerusalemme.

A presentare le lettere credenziali, infine, Vesel Memedi: nuovo Ambasciatore della Macedonia del Nord. Molto recenti le relazioni diplomatiche. Abbiamo la possibilità di “scrivere la storia” di questo rapporto bilaterale, ha osservato allora il Segretario Beccari. Che in più occasioni, oggi, ha ribadito come cooperazione e multilateralismo siano ormai una componente imprescindibile dell'azione globale.

