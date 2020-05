San Marino: 5 nuovi contagi, ma a fronte di 99 tamponi refertati, ed 11 guariti. Da 18 giorni nessun decesso

Il punto coronavirus a San Marino

L'ultimo bollettino del Gruppo di Coordinamento è una nuova conferma di un trend già da qualche tempo incoraggiante, che lascia ben sperare per il buon esito della cosiddetta “fase 2”. Innanzitutto il dato più importante: per il 18esimo giorno consecutivo, in Repubblica, non si registrano decessi. 5, invece, i nuovi positivi; ma a fronte di ben 99 tamponi refertati mercoledì. Dall'inizio dell'epidemia ne sono stati effettuati 3.300. Ottime – dopo lo stop nel precedente aggiornamento - anche le 11 guarigioni registrate ieri; che fanno salire il totale a 172. E si alleggerisce ulteriormente il carico sulla struttura ospedaliera. Perché se i casi attualmente positivi, in osservazione sanitaria, sono 435, solo per 4 di questi è risultato necessario il ricovero. E in terapia intensiva e semintensiva, attualmente, vi è una sola persona affetta da coronavirus. Numeri già bassi, dunque, che si riducono ulteriormente; e che permettono di proseguire nella graduale riattivazione della normale operatività dell'Ospedale. Ieri anche una nuova dimissione dal nosocomio, per migliorate condizioni. 555 le quarantene attive. Prosegue nel frattempo, dal 4 maggio, lo screening sui lavoratori che prestano servizio nelle aziende del territorio. Comunicati, alle rispettive AUSL di residenza, i nominativi degli 11 frontalieri risultati positivi al coronavirus. A partire dalla prossima settimana verranno definite le modalità d'accesso allo screening nelle piccole aziende, studi ed esercizi commerciali. I titolari potranno segnalare la loro richiesta all'indirizzo test.aziende@iss.sm, inviando anche il modulo “format per screening aziende” scaricabile dal sito dell'ISS.