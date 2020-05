San Marino: 5 nuovi guariti. Anche ieri nessun decesso

Il punto coronavirus a San Marino

Incoraggiante il terzo giorno consecutivo senza decessi correlati al coronavirus. Ma il dato forse più importante, dell'ultimo aggiornamento - diffuso dal Gruppo di Coordinamento -, è quello relativo alle guarigioni. Ben 5 quelle registrate nella giornata di ieri. Numero significativo per una piccola realtà, come quella sammarinese. Tutto ciò mentre prosegue a pieno regime l'indagine diagnostica sui contatti stretti – anche se asintomatici - delle persone già positive al covid. 65 i tamponi refertati ieri; il risultato è stato la scoperta di 10 nuovi casi. Attualmente sono 453, i positivi al virus, in osservazione sanitaria; ma nella maggior parte dei casi le condizioni cliniche non destano preoccupazioni, e non è necessaria dunque un'ospedalizzazione. Resta contenuto, infatti, il numero dei ricoverati “covid-positivi” al nosocomio di Cailungo: 14 in tutto. 8 nelle degenze di isolamento e 6 in terapia intensiva e semintensiva. 695, invece, le quarantene domiciliari attive. Mentre i tamponi effettuati, dall'inizio dell'emergenza, sono complessivamente 2.235. Sale a 126, infine, con un incremento di una unità, il numero dei dimessi dall'Ospedale, poiché clinicamente guariti.

gm