San Marino: 5 nuovi positivi di cui uno ricoverato, 4 i guariti

Rispetto all’ultimo aggiornamento del 24 settembre, sono 5 i nuovi casi di infezione al virus Sars CoV-2 e 4 le persone guarite. Si registra inoltre un ricovero nelle stanze di isolamento dell’Ospedale di Stato. L’età media è di 52 anni. Le quarantene attive sono in totale 10. 10 anche i positivi in territorio.

L'Iss, nel fornire l’aggiornamento, ricorda che gli operatori del numero di telefono sanitario per informazioni sul Covid-19, lo 0549 994001, rispondono tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12:30. In caso di febbre o sintomi respiratori, - scrive l'Iss – non bisogna recarsi direttamente al Pronto Soccorso dell’Ospedale, ma contattare prima il proprio medico curante o la guardia medica.