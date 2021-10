San Marino 500 Marathon torna in viaggio, destinazione Grecia Nel tour delle storiche utilitarie un omaggio ai successi degli atleti medagliati a Tokyo

Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, si sono riaccesi i motori delle piccole Fiat dell’Associazione San Marino 500 Marathon. Partiti dal Titano venerdì 1° ottobre, gli equipaggi hanno raggiunto il suolo ellenico via mare per poi addentrarsi nella penisola del Peloponneso e fare ingresso, martedì, nell’antica città di Olimpia dove, secondo la tradizione, ebbero inizio ufficialmente i Giochi Olimpici nel 776 a.C. Il perché di questa meta nelle parole del Segretario dell’Associazione, Paolo Berardi: “La Grecia è stata scelta dopo i grandi successi dei nostri atleti alle Olimpiadi e ci sembrava doveroso – dice, parlando proprio davanti ai reperti dell'antico tempio di Zeus ad Olimpia - ringraziare gli dei per queste vittorie fantastiche”. Come di consueto ad ogni sosta nell’itinerario le piccole 500 biancoazzurre scatenano la curiosità di turisti e residenti, confermandosi ancora una volta efficacissime testimonial della Repubblica. Anche quest’anno niente è lasciato al caso, dall’abbigliamento degli equipaggi alla livrea delle vetture.

[Banner_Google_ADS]



Anche un logo dedicato, ideato per questo tour 2021 dall'atleta olimpico di Londra 2012, Emanuele Guidi: “Vuole rappresentare quello che hanno fatto i nostri atleti a Tokyo: due cerchi, per le due medaglie di bronzo; la greca, per la medaglia d'argento; poi il Monte Olimpo, con i colori della quercia e dell'alloro e il tempio dell'Olimpo in oro, perché sia di buon auspicio per le prossime Olimpiadi; i tre raggi del sole, che vogliono rappresentare le tre Torri”. Dopo oltre mille chilometri percorsi, il rientro in territorio delle piccole 500 è previsto per sabato... Dei permettendo!

Nel video, le voci di Paolo Berardi e di Emanuele Guidi, San Marino 500 Marathon

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: