AGGIORNAMENTO COVID San Marino: 8 nuovi casi nelle ultime 48 ore, stabili i ricoveri

L'Iss pubblica l'aggiornamento sui dati dell’epidemia da Covid-19 a San Marino. Rispetto a quelli forniti 2 giorni fa, sono 8 i nuovi contagi, mentre si contano 4 guarigioni. Sono dunque 42 le persone attualmente positive ed hanno un’età media di 42 anni. Rimangono 4 le persone ricoverate in ospedale: una si trova nel reparto di Semintensiva, in condizioni stabili e con respiro autonomo; gli altri tre sono nelle stanze di isolamento in Medicina, con un quadro di infezione prevalentemente polmonare. Le quarantene attive sono 45.

La ripresa, seppur lenta ma costante, dei contagi – scrive l'Iss in una nota - impone l’innalzamento della attenzioni da parte di tutti. Sono state dunque predisposte una serie di procedure e istruzioni operative per affrontare questa nuova Fase della Pandemia, che dovrà essere di convivenza con il virus Sars-CoV-2 e con l’obiettivo comune di affrontare questa nuova fase mantenendo l’apertura dei servizi con le dovute precauzioni. Da qualche settimana sono in corso incontri operativi per predisporre piani organizzativi dei servizi ISS e condividere le procedure da adottare.



