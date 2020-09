POLIZIA CIVILE San Marino: 900 sanzioni per gli autovelox fissi da inizio luglio

San Marino: 900 sanzioni per gli autovelox fissi da inizio luglio.

Sono 900 le sanzioni che, dal primo luglio al 9 settembre, sono scattate per via degli Autovelox fissi a San Marino, per eccesso di velocità. Lo segnala la Polizia Civile, invitando gli automobilisti a rispettare i limiti e ricordando che la violazione delle norme porta anche a delle segnalazioni sulla patente di guida.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Il Comando – si legge in una nota - precisa che la Polizia Civile vuole essere vicina alla gente cercando una reciproca collaborazione affinché sulle nostre strade non vi siano più incidenti stradali e tragedie a seguito di imperizia ed in osservanza dei divieti posti sulle strade”.



I più letti della settimana: