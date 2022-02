San Marino a fianco della comunità ucraina, le iniziative

Questa sera è prevista, alle ore 21, una veglia di preghiera organizzata dalle monache dell'Adorazione perpetua, aperta alla comunità ucraina a San Marino nella Chiesa di S. Francesco in Città. Ci saranno le autorità civili e religiose. Obiettivo è pregare per invocare la pace in Ucraina. Un momento di fratellanza ad una comunità la cui religione prevalente è quella cristiana ortodossa.

Per sabato prevista la marcia della Pace organizzata dalla Csu a San Marino, che si concluderà su piazza della Libertà.