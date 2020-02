San Marino: a giugno una conferenza internazionale sullo sviluppo sostenibile Ad organizzare l'evento il Global Sustainability Index Institute: fondazione strettamente legata alle Nazioni Unite. La conferenza si terrà dal 23 al 27 giugno

Un curriculum molto importante quello del tedesco Roland Schatz. Background giornalistico, profonda conoscenza dell'economia; collaborazioni ad altissimo livello con i massimi organismi multilaterali. 3 settimane, fa, per intendersi, Schatz era intervenuto al vertice di Davos, ascoltato dai massimi leader mondiali. Sul Titano è venuto in qualità di fondatore, e CEO, del Global Sustainability Index Institute: fondazione nata per implementare i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU. A giugno, in Repubblica, si terrà al Kursaal una conferenza internazionale su queste tematiche; dopo quella dello scorso anno in Finlandia. Da qui la visita odierna, per conoscere meglio San Marino e mostrare le potenzialità del programma SDG delle 25+5 città. A Schatz, ospite dell'Agenzia per lo sviluppo - Camera di Commercio, abbiamo chiesto quali siano le potenzialità di un Piccolo Stato come San Marino in tema di sviluppo sostenibile.





Nel servizio l'intervista a Roland Schatz – Fondatore e CEO “UNGSII”



