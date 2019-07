San Marino a impatto zero grazie al Blockchain

San Marino pronto a diventare il primo stato a impatto zero grazie alla tecnologia blockchain. Firmati i protocolli di intesa tra Segreteria di Stato per l'Industria, VeChain e DNV Group. Due partner che insieme a San Marino Innovatrion accompagneranno il Titano nell'adozione della tecnologia “Blockchain”.

L'obbiettivo è quello di definire sistemi in grado di incentivare l’adozione di comportamenti virtuosi da parte dei cittadini e creare le condizioni per attrarre nuove iniziative nella Repubblica. “San Marino Low carbon ecosystem” è il nome del progetto che prevede la creazione di un ecosistema per incentivare pratiche virtuose e sostenibili come il risparmio idrico e la raccolta differenziata, premiando i cittadini tramite un Token di Utilizzo.

Il token sarà emesso da San Marino Innovation e potrà essere utilizzato per usufruire dei servizi in territorio.

Il comunicato integrale