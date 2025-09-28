NUOVI CITTADINI San Marino: a Palazzo il giuramento di decine di naturalizzati. Orgoglio e senso di appartenenza La cerimonia, davanti ai Capi di Stato, nel luogo che rappresenta il cuore della vita democratica del Paese

Tanta commozione a caratterizzare la mattinata a Palazzo Pubblico; per un atto solenne che davvero prescinde la mera formalità. Un passaggio esistenziale, piuttosto; che rimarrà impresso – in tutti i particolari - nella memoria di questa folta pattuglia di “nuovi cittadini” della Repubblica. Davanti ai Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi, il giuramento; alla presenza del Segretario agli Interni. Da quest'ultimo un messaggio di benvenuto, richiamando il valore di una scelta che sancisce il senso di appartenenza alla "famiglia sammarinese". “È la scelta di voler entrare a fare parte di una Comunità, di condividerne la Storia”, ha sottolineato Andrea Belluzzi; di condividere l'importanza di “fare un salto qualitativo nel proprio percorso di vita qui nella Repubblica di San Marino, divenendo appunto cittadini sammarinesi”. I Capi di Stato dal canto loro hanno sottolineato come i presenti da tanti anni avessero scelto di costruire sul Titano il proprio futuro. “Oggi più che mai – ha rimarcato la Reggenza - la Repubblica sente il bisogno di una Comunità coesa e di cittadini pienamente integrati tra di loro”. Un valore aggiunto in termini di partecipazione anche alla vita politica e istituzionale, insomma. Riferimenti poi all'impegno a custodire l'identità sammarinese, a tenere alto il nome del Paese; nella consapevolezza di una “comunanza di destino che deve unire ed ispirare”. Una settantina, in questa occasione, i naturalizzati; di origine non solo italiana. A testimonianza di come l'amore e la fedeltà a San Marino non conoscano confini e distanze geografiche.

Nel servizio l'intervista al Segretario di Stato Andrea Belluzzi

