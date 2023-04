San Marino: a Palazzo Pubblico è boom di visitatori, ma saltano le nozze

Giorni di presenze sul territorio, grazie al ponte italiano legato al 25 aprile. Molte aziende sono chiuse, così come le scuole, ed ecco salire in Repubblica centinaia di turisti. Inevitabile il richiamo di Palazzo Pubblico, che domenica ha visto molte presenze: non solo la curiosità di scoprire la sede istituzionale, ma anche la Torre, da dove si gode un panorama unico. Il Palazzo, in questi giorni, fa i conti anche con i lavori consiliari, che scandiscono gli orari di apertura al pubblico. Regolarmente segnalati alla biglietteria dell'ingresso.

E come ogni primavera, riparte anche la stagione dei matrimoni in sede civile. Curiosità vuole che proprio oggi sia saltata una celebrazione prevista per le 11.30. I promessi sposi, infatti, si sono lasciati qualche mese fa, senza comunicarlo allo Stato Civile, che ha fatto la triste scoperta solo venerdì scorso, al mancato adempimento delle competenze dovute per legge: sammarinesi e residenti pagano 100 euro se scelgono Palazzo Pubblico nella settimana e 200 nel weekend, mentre gli stranieri pagano rispettivamente 500 e 800 euro.