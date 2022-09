San Marino: a Palazzo Pubblico udienza della delegazione F.U.E.C.H.

Questa mattina, a Palazzo Pubblico, ricevuta in udienza dai Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli la delegazione della Federation of European Associations of Honorary Consuls, accompagnata da presidente e delegazione dell'Associazione dei Consoli a San Marino. Occasione di confronto e riflessioni sulla figura del console onorario e sull'evoluzione che, nei tempi più recenti, ha riguardato il ruolo della stessa nell'ambito delle relazioni internazionali.

“Quello del console onorario – affermano i Capi di Stato – risulta notoriamente essere, per sua natura intrinseca, un ruolo soggetto agli effetti dei mutamenti e delle trasformazioni di una comunità internazionale sempre più intraprendente e contraddistinta da molteplici componenti statali che, con sempre maggiore frequenza, necessitano del supporto di una rete consolare efficiente e preparata”.