San Marino abbraccia le sue stelle: bagno di folla per Perilli e Berti

Il piazzale del Multieventi nella notte si è tinto di biancoazzurro, per poi esplodere di gioia all'arrivo di quelli che ora sono i beniamini del Titano: una marea di persone con la bandiera di San Marino si è radunata nel luogo in cui gli atleti olimpionici Alessandra Perilli e Gian Marco Berti sono arrivati dopo aver conquistato una medaglia d'argento nel tiro a volo a squadre miste, a cui si aggiunge il bronzo vinto dalla Perilli nella categoria femminile. La sua immagine con al collo la prima medaglia nella storia della Repubblica è ancora impressa nella mente dei sammarinesi, tanto che qualcuno addirittura la conserva su una maglietta, realizzata apposta per l'occasione.

Presenti alla celebrazione anche i Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, che si sono complimentati di persona con i due sportivi insieme al Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini, esprimendo tutta la gratitudine per aver portato San Marino alla ribalta della cronaca mondiale. Sentimento di cui si è fatto portavoce il Segretario: “Ci avete regalato un’emozione incredibile, oltre ogni immaginazione – ha detto Lonfernini - Dovete continuare a lavorare così perché siete entrati a tutti gli effetti tra i cittadini esemplari del nostro Paese e questa accoglienza lo dimostra”. Nel piazzale antistante il Multieventi è stato anche acceso il braciere olimpico per omaggiare le medaglie vinte a Tokyo2020.