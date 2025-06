San Marino Academy Ballet: un anno di lezioni nel gala della danza

E' il gran giorno per i giovani alunni della Scuola di Danza San Marino Academy Ballet. Il saggio è una serata di gala al Teatro Nuovo di Dogana: dopo un anno di lezioni è arrivato il momento di mostrare a parenti ed amici quanto imparato. In scena oltre 100 giovani dai 3 ai 18 anni, maschi e femmine, che si esibiranno in coreografie emozionanti tra danza classica, moderna, contemporanea e hip hop.

"La serata di gala offre un panorama completo di vari tipi di danza, di discipline che proponiamo alla nostra scuola di danza - spiega la direttrice artistica Nathalie Locheron -. Anche carte blanche, in cui lasciamo la libertà alle bambine di essere loro stesse coreografe".

Tra i balletti spiccano "Pierino e il Lupo", rivisitato con il supporto del Royal Ballet, e il suggestivo "Metamorphosis", dove si esplora l' idea della sospensione del corpo in aria. I ragazzi interpretano le emozioni, i gesti e le suggestioni che nascono dalla musica e diventano danza. "Il nostro è un pezzo molto sentito - raccontano Anna Giorgetti e Gioia Giovagnoli -, astratto, ma con un significato preciso, sentito nel movimento, nella musica, insomma è un uscire di emozioni, come acqua e aria. E' proprio un pezzo che va sentito con la musica, col respiro, va proprio sentito ogni movimento e cercato di interpretare. Come ci ripete la nostra insegnante: ognuno interpreta a modo suo ciò che sente e lo restituisce al pubblico".

"Il mio balletto è un pezzo di modern jazz - aggiunge India Battistini - e rappresenta un po' il sogno. Sono la protagonista che appunto fa questo viaggio tra sogno e veglia. Sono molto emozionata però comunque abbiamo fatto un sacco di prove, quindi sono abbastanza tranquilla che andrà tutto bene".

Nel video le interviste a Nathalie Locheron (direttrice artistica San Marino Academy Ballet), Anna Giorgetti, Gioia Giovagnoli e India Battistini