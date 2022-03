CARBURANTI San Marino: accise ridotte, distributori presi d'assalto

San Marino: accise ridotte, distributori presi d'assalto.

Come previsto, distributori sammarinesi presi d'assalto per il ribasso dei carburanti, già da oggi per effetto dell'entrata in vigore del decreto n.40 emesso dalla Segreteria Finanze che ha di fatto ridotto le aliquote dell’imposta speciale sulle importazioni di benzina, di gasolio e GPL. tanto che la benzina è scesa in alcuni impianti sotto l'1,6 euro al litro; il diesel, sotto l'1,5 euro mentre il Gpl, stazionava intorno allo 0,8.

Prime code, dunque, in uscita dal lavoro, per i distributori a ridosso dei confini sammarinesi.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: