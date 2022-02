DIPLOMAZIE San Marino accoglie gli ambasciatori d'Argentina, Turchia, Oman, Montenegro e Lussemburgo

Accolti e introdotti dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari con la presenza anche del Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi, questa mattina hanno presentato ai Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, le Lettere Credenziali cinque nuovi ambasciatori: Milena Šofranac Ljubojević, Ambasciatrice del Montenegro, Ahmed bin Salim bin Mohamed Baomar, Ambasciatore del Sultanato dell’Oman, Ömer Gücük, Ambasciatore della Repubblica di Turchia, Roberto Manuel Carlés, Ambasciatore della Repubblica Argentina e Michèle Pranchère-Tomassini, Ambasciatrice del Granducato del Lussemburgo.

Tanti i temi affrontati: dall'Europa alla cooperazione e integrazione tra stati. Beccari ha sottolineato l’importante percorso di associazione che San Marino sta portando avanti con l'UE e naturalmente si è parlato anche della situazione pandemica e degli importanti sforzi per sconfiggere, il prima possibile, il covid. Annunciati anche incontri incontri istituzionali; a marzo ci sarà la visita ufficiale del Presidente del Montenegro a San Marino e nelle prossime settimane invece proprio il Segretario agli Esteri Luca Beccari si recherà in Argentina per incontrare le tante comunità sammarinesi presenti nel Paese.

La volontà delle istituzioni sammarinesi, ha aggiunto Beccari, è proprio quella di incoraggiare il dialogo per fronteggiare al meglio le principali sfide globali. A Madrid ha presentato le lettere credenziali l'ambasciatore Luca Brandi quale Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di San Marino presso il Regno di Spagna.



