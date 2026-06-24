San Marino accoglie il nuovo Nunzio Apostolico: Edgar Peña Parra Presentate le credenziali ai Capitani Reggenti. Al centro dell'incontro il centenario delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede e la visita di Papa Leone XIV prevista il 22 agosto.

Accolto a Palazzo Pubblico sulle note degli inni nazionali, monsignor Edgar Peña Parra presenta le credenziali ai Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, avviando ufficialmente il suo mandato in Repubblica. Un passaggio salutato con favore anche dalla Diocesi di San Marino-Montefeltro, rappresentata dal vescovo Domenico Beneventi, che ha espresso gratitudine a Papa Leone XIV per l’attenzione riservata alla comunità sammarinese. Presente anche l'ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini.

Il nuovo Nunzio Apostolico, venezuelano, ha una grande carriera ecclesiale e diplomatica alle spalle che l'ha portato anche in missione in realtà complesse e delicate come Pakistan e Mozambico. Ora, riceve a San Marino il testimone da Petar Rajič, che completa il suo mandato.

“Un anno speciale per la Repubblica – sottolinea il segretario di Stato Teodoro Lonfernini, in vece del segretario Beccari –, che vede ai suoi massimi le relazioni con il Vaticano, di cui si celebra il centenario, e la visita a San Marino, il 22 agosto, del Santo Padre”. “E' un onore per me – commenta Peña Parra – presentare le credenziali nello Stato che fin dalla sua fondazione difende il valore della Libertas e della partecipazione alla cosa pubblica”.

Dopo la consegna delle credenziali e la firma del libro degli ospiti, la visita del Nunzio Apostolico si sposta a Palazzo Begni, per un bilaterale con Lonfernini nel Salottino Giallo. Sottolineati i punti di contatto tra i due Stati, che nonostante la limitata estensione territoriale dimostrano come l'autorevolezza si misuri soprattutto nella credibilità dei principi promossi: pace, dignità umana, libertà e solidarietà. Il richiamo al valore del dialogo in un contesto internazionale segnato da conflitti. Infine ricordati gli accordi bilaterali come quello del 2018 sull'insegnamento della religione cattolica a scuola, le diverse udienze private concesse da Papa Francesco e Papa Leone alla Reggenza, oltre che le visite di alti esponenti del Vaticano in Repubblica.

"Gli intenti sono comuni - commenta Lonfernini -: condividiamo il messaggio che veicoliamo a livello globale e comune. Oltre che i principi e i valori, tutto il dialogo di carattere multilaterale, il rispetto del diritto internazionale, fanno parte di quegli elementi che vedono protagonisti la Repubblica di San Marino e la Santa Sede".

Nel video le interviste a monsignor Edgar Peña Parra (Nunzio Apostolico presso San Marino) e Teodoro Lonfernini (segretario alla Cultura e Istruzione)

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