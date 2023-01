San Marino accoglie nuovi cittadini con una cerimonia solenne, tra loro il calciatore Roberto Di Maio 44 persone hanno giurato fedeltà alla Repubblica

La vastità del concetto di cittadinanza al centro della cerimonia solenne, a Palazzo Pubblico nel corso della quale davanti ai Capitani Reggenti - Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta - ed al Segretario di Stato agli Interni Elena Tonnini 44 persone, hanno giurato fedeltà alla Repubblica di San Marino. La formula solenne di giuramento è stata letta a nome di tutti da una cittadina naturalizzanda, poi il giuramento e la sottoscrizione di ognuno, davanti ai Capi di Stato. La maggior parte di questi “nuovi cittadini sammarinesi” sono originari dell'Italia, gli altri - perlopiù donne - arrivano dall'Est Europa. Eleganza ed emozione ma soprattutto grande senso di responsabilità nella Sala del Consiglio. A giurare fedeltà alla Repubblica di San Marino anche Roberto Di Maio, ex calciatore del Lecce ed attuale difensore del Cosmos, che da oggi in poi potrà essere convocato in Nazionale.

