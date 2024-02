San Marino: accordo Croce Rossa - Cemec per progetti di formazione e operativi Collaborazione che si consolida tra le due realtà

San Marino: accordo Croce Rossa - Cemec per progetti di formazione e operativi.

Siglato un accordo tra Croce Rossa Sammarinese e Cemec San Marino per implementare progetti coordinati nell’ambito della formazione e delle attività operative, valorizzando competenze e capacità a reciproca utilità. La Croce Rossa, integrata nel Coordinamento della Protezione Civile, ritiene opportuno perfezionare la formazione dei Volontari del Soccorso collaborando con il Centro Europeo per la Medicina delle Catastrofi. Che, a sua volta, potrà contare sull’appoggio della CRS con mezzi e volontari, grazie agli accordi di collaborazione già in atto con l'Iss.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: