San Marino: acqua in garage e scantinati. Piccolo allagamento alle medie di Serravalle.

Come previsto ed annunciato, il maltempo si sta abbattendo in queste ore su San Marino e sulla Romagna con pioggia, ma soprattutto fortissime raffiche di vento. In alcuni tratti della costa le folate di vento hanno superato i 120 Km. A San Marino la Protezione Civile è al lavoro sul territorio dove sono registrati alcuni allagamenti in scantinati e garage. Piccolo allagamento alla scuola media di Serravalle. I problemi si sono registrati soprattutto a Dogana anche con il torrente Ausa, che risulta ingrossato. L'invito è ad uscire di casa solo se necessario. In picchiata le temperature che vanno dai 13° sulla costa ai 9 sul Titano.

Danneggiamenti agli stand di SportInFiera a Serravalle. La manifestazione è stata sospesa per il pomeriggio. Gli organizzatori sono impegnati per garantire le attività domani, domenica 18 settembre.

Nel primo pomeriggio i fenomeni si sono attenuati, fino alla comparsa del sole.



