San Marino adotta il nuovo Protocollo contro bullismo e cyberbullismo

Approvato dal Congresso di Stato: linee guida per le scuole e strumenti operativi per interventi rapidi ed efficaci

22 set 2025
Il Congresso di Stato ha approvato il nuovo Protocollo per la Prevenzione e il Contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo. Il documento – frutto di un lavoro di squadra - vuole supportare tutti gli operatori del mondo scolastico dando loro una guida per riconoscere, classificare e affrontare comportamenti di bullismo e cyberbullismo, fornendo al contempo indicazioni operative su come intervenire in modo efficace e tempestivo.

La Segreteria Istruzione, che ha coordinato l’intero percorso, ha posto questo tema tra le priorità educative, consapevole – scrive - della necessità di agire in maniera strutturata per garantire ai più giovani un contesto scolastico sicuro, inclusivo e rispettoso. San Marino – si legge - compie un passo importante nella costruzione di una cultura della responsabilità e della legalità. 




