CARENZA DI IMMOBILI San Marino: affitti alle stelle, la scarsa offerta si scontra con l'eccesso di domanda Emergenza abitativa a Rimini, ormai "una piaga sociale". Gianfreda a Viceversa: "Serve un Patto per la casa con i proprietari"

Estrema difficoltà a trovare case in affitto sul Titano e di conseguenza prezzi che lievitano. Colpa soprattutto della carenza di immobili, l'edilizia è praticamente ferma; insomma, la scarsa offerta si scontra ad oggi con un eccesso di domanda. Nei risultati del sondaggio di Rtv, svelati a Viceversa, lo specchio di una situazione, nettamente peggiorata dopo la pandemia, che pesa sui cittadini, rileva Usl/Ucs – un danno ad esempio per i giovani che vogliano crearsi una famiglia - e che trova riscontri, creando difficoltà oggettive, anche alla stessa categoria degli immobiliari impossibilitati a soddisfare le tante richieste. Il Governo, in ragione dell'emergenza, sceglie però nell'immediato il blocco degli aumenti per i privati e di contenere all'1,5% la rivalutazione per i settori industria e commercio, a dispetto degli indici Istat molto più alti.

Rimini in linea con San Marino, così come le grandi città italiane. Il problema è generalizzato: crisi degli alloggi, affitti da incubo. Si fa sempre più dura anche la vita degli universitari. Sul tema è alta l'attenzione del Comune, dove “ogni giorno confluiscono allo sportello sociale decine e decine di persone che però lavorano e quindi ce l'hanno una capacità reddituale - rimarca in puntata l'Assessore alla protezione sociale, Kristian Gianfreda. “12mila – dettaglia poi - gli appartamenti sfitti solamente a Rimini”, questo per spiegare come i proprietari non siano spinti a mettere a guadagno i propri immobili per periodi lunghi e in particolare a famiglie con figli e provenienti dall'estero. C'è semmai un boom degli affitti brevi, specie a villeggianti d'estate, ma per disincentivare questa pratica è stata già aumentata la tassazione. Gianfreda lancia un Patto per la casa con i proprietari che prevede l'introduzione di garanzie per il proprietario che non riceve l'affitto e un aiuto per la ristrutturazione di fine locazione".

Nel video estratti dagli interventi a Viceversa di Fabio Righi, Segretario di Stato per l'Industria e Kristian Gianfreda, Assessore alla Protezione Sociale Comune di Rimini.

