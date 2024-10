San Marino Aircraft Registry porta sul Titano la prima “Safety Conference” Esperti da tutto il mondo

La prima in assoluto sul territorio, ma anche la prima conferenza internazionale sulla sicurezza aerea che si tiene in presenza: “Avendo qui a San Marino tutti i massimi esperti della aviazione mondiale - dice Marco Conti, Direttore dell'Autorità per l'Aviazione Civile di San Marino - e avendo qui i nostri principali operatori è un momento di crescita per aumentare la sicurezza del trasporto aereo”.

Sicurezza aerea: approfondimento ad alto livello sugli ultimi sviluppi, tendenze e innovazione. “Per noi la cosa primaria è la sicurezza, più dei profitti – dice Carlo Vissani, Amministratore Delegato di Acass San Marino – Lavoro nell'aviazione da 40 anni e le cose sono molto cambiate, con le nuove tecnologie, perfino l'intelligenza artificiale che sta entrando in gioco per correggere cose che magari l'umano non vede. E' incredibile dove stiamo arrivando e penso siano ancora gli inizi”.

Il Titano, l'Autorità per l'Aviazione Civile e il San Marino Aircraft Registry, chiama i professionisti del settore da tutto il mondo divenendo punto di riferimento: “San Marino è cresciuto molto negli anni – prosegue Conti - e in dieci anni siamo considerati uno dei migliori prodotti a livello internazionale: abbiamo operatori da tutto il mondo e qui oggi abbiamo operatori da Hong Kong, da Dubai, da Abu Dhabi, dal Canada, dall'Italia...”.

Ad oggi sono una quarantina, primo operatore dal 2015 è proprio Acass San Marino: “All'inizio la gente, anche il titolare della mia ditta, non sapeva cos'era San Marino – spiega Vissani - pensavano che fosse il Vaticano. Col tempo, abbiamo visto che lavorare con San Marino è una cosa unica: non è il centro dove si risparmia, ci sono posti dove costa molto meno. Ma qui a San Marino ho assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, anche il giorno di Natale, se c'è un problema - abbiamo aerei in tutto il mondo – qui abbiamo sempre l'assistenza, sempre disponibili ad aiutarci a portare a termine tutti i voli in modo sicuro, efficace, senza problemi”.

Nel video, le interviste a Marco Conti, Direttore dell'Autorità per l'Aviazione Civile di San Marino e a Carlo Vissani, Amministratore Delegato di Acass San Marino

