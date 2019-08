San Marino al 40° Meeting: giovedì 22 agosto ospite la Reggenza

La Repubblica si prepara a partecipare alla 40° edizione del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli che si aprirà domenica, 18 agosto a Rimini Fiera, dal titolo “Nacque il tuo nome da ciò che fissavi’, tratto da una poesia di Papa Giovanni Paolo II. Il Titano, che quest'anno ha stanziato un contributo di 37mila euro, come nelle precedenti edizioni disporrà di un proprio stand istituzionale, situato nel padiglione A3, dedicato ai temi internazionali e alle principali mostre ospitate dal Meeting. Giovedì 22 agosto sarà il giorno della Reggenza. Mentre il giorno precedente, mercoledì 21 agosto, alle 15, nell’Auditorium Intesa Sanpaolo, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Nicola Renzi, interverrà all’incontro “Diritti, Doveri. Europa: 1979-2019”. Dopodiché alle 18, presso l’area del Banco Alimentare, presenterà l’annullo speciale emesso il 18 agosto scorso dall’Ufficio Filatelico e Numismatico di San Marino per la ricorrenza del 30° anniversario del Banco Alimentare ONLUS.