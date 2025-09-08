San Marino al JESC 2025 con Martina Crv. Il DG di RTV Sergio: "È una cantante straordinaria"

San Marino ci sarà all'Eurovision 2026, in Austria, dal 12 al 16 maggio. La decisione è stata annunciata oggi dal Dg di Rtv Roberto Sergio ed arriva dopo le recenti discussioni sul sistema di votazione ritenuto penalizzante per i piccoli Stati, con l'auspicio dell'emittente di Stato di una revisione futura del regolamento, a garanzia di equità e rappresentatività per tutti i Paesi.

Il Titano ha anche la sua piccola stella: il prossimo 13 dicembre, Martina Cervellin, in arte Martina Crv, parteciperà al Junior Eurovision Song Contest 2025 di Tbilisi. Interprete e musicista salirà sul palco georgiano con il brano, “Beyond the stars”. 12 anni, chitarra e voce che trasmettono passione e maturità, la giovane artista ha partecipato al Tour Music Fest 2024, concorrendo fino alla finalissima europea a San Marino e aggiudicandosi il titolo della categoria Best European Junior Singer 2024. Nell'occasione ha ottenuto anche una menzione speciale dal Maestro Beppe Vessicchio. Nel 2023 ha, inoltre, partecipato come concorrente al programma RAI, “The Voice Kids” arrivando alle semifinali. Martina Crv è stata scelta dopo aver superato una fase di selezione tra giovani cantanti, coordinata da San Marino Rtv nel mese di agosto.

"È stata fatta una selezione importante nel mese di agosto ed è stata scelta una giovane cantante straordinaria, Martina CRV, che penso potrà ben figurare nella finale che si terrà in Georgia e quindi anche questo è un ulteriore segnale di disponibilità al dialogo con l'EBU" ha commentato il Dg di Rtv Roberto Sergio.

Una partecipazione in continuità con gli anni precedenti e in linea con la propensione di RTV a mantenere un dialogo attivo con EBU - European Broadcaster Union. L'amministratore unico di Media Evolution, Denny Montesi è stato nominato nuovo Head of Delegation all'Eurovision e sarà affiancato, in veste di Ambassador, dalla cantante sammarinese Valentina Monetta, per quattro volte sul palco europeo più ambito e tuttora molto amata e seguita dagli Eurofans.







