San Marino: al Kursaal il gala benefico con il Principe Emanuele Filiberto di Savoia

Domani, 28 marzo, alle ore 19:30 presso il Palazzo Kursaal di San Marino, la cena di gala benefica organizzata dal Vicariato della Serenissima Repubblica di San Marino degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia, insieme al Delegato per l’Emilia-Romagna. Ospite d’onore della serata sarà il Principe Emanuele Filiberto di Savoia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere attività solidali sul territorio: parte del ricavato sarà infatti destinato a diverse realtà no-profit, tra cui Associazione Insiamo, Progetto Sorriso, Caritas Diocesana e la Commissione CSD-ONU, impegnate nel supporto ai più bisognosi. Ad allietare la serata la musica del Maestro Dino Gnassi e dell'orchestra di Serravalle.









