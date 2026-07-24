TURISMO San Marino al primo posto tra le destinazioni più sicure al mondo per chi viaggia da solo Una classifica internazionale di Squaremouth rilanciata da Euronews colloca la Repubblica al primo posto davanti ad Andorra e Singapore. Sette dei primi dieci paesi sono in Europa

San Marino al primo posto tra le destinazioni più sicure al mondo per chi viaggia da solo.

La Repubblica di San Marino è la destinazione più sicura al mondo per chi sceglie di viaggiare da solo. A sostenerlo è una classifica pubblicata dal portale americano specializzato in assicurazioni di viaggio Squaremouth che ha analizzato 113 Paesi per individuare le mete con il livello di rischio più basso e più alto per i viaggiatori in solitaria. A rilanciare la classifica è stato il portale Euronews, che mette in evidenza come 7 paesi sui primi 10 più sicuri siano in Europa.

Nell'indice elaborato dalla società, il Titano conquista il primo posto con un Risk Index di appena 0,78 su 10. A seguire ci sono Andorra con 1,33 e Singapore con 1,56, che completano il podio delle destinazioni considerate più sicure per chi viaggia in solitaria. Nelle prime dieci posizioni figurano anche Austria (1,74), Repubblica Ceca (1,77), Qatar (1,84), Estonia (1,84), Brunei (1,85), Danimarca (1,90) e Slovenia (1,92), a conferma della forte presenza di Paesi europei ai vertici della classifica, affiancati da alcune realtà asiatiche e mediorientali.

All'estremo opposto della classifica si trovano invece i Paesi considerati più rischiosi per chi viaggia da solo. In testa c'è il Venezuela, con un Risk Index di 9,74 su 10, seguito da Perù (8,87) e Gabon (8,51). Completano la top ten delle destinazioni a rischio Colombia (8,38), Bolivia (8,37), Giamaica (8,27), Guyana (8,21), Ecuador (8,12), Trinidad e Tobago (8,11) e Sudafrica (8,04). Secondo gli autori dello studio, a incidere maggiormente sul posizionamento di questi Paesi sono fattori come la percezione della sicurezza, l'accesso all'assistenza sanitaria, la qualità delle infrastrutture e, in alcuni casi, la limitata connettività Internet.



La graduatoria è stata elaborata combinando otto indicatori provenienti da fonti internazionali. Tra questi figurano il Global Peace Index, il WorldRiskReport, i dati della Banca Mondiale sulla disponibilità di posti letto ospedalieri, l'indice sulla qualità dell'assistenza sanitaria e gli indicatori di sicurezza di Numbeo – inclusa la percezione di quanto sia sicuro camminare da soli di notte – oltre ai dati di Ookla sulla velocità della connessione Internet mobile. Per ciascun parametro è stato attribuito un punteggio normalizzato, poi confluito in un indice complessivo di rischio per i viaggiatori solitari. Gli autori precisano che il risultato non rappresenta una misura assoluta della sicurezza, ma un indicatore sintetico costruito a partire da dati eterogenei e comparabili.

Per San Marino si tratta di un riconoscimento che valorizza alcune delle caratteristiche più spesso associate alla Repubblica: le dimensioni contenute del territorio, il basso tasso di criminalità e un contesto generalmente percepito come tranquillo sia dai residenti sia dai visitatori.

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