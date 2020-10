San Marino: al via dal 20 ottobre la vaccinazione antinfluenzale

Scatta la vaccinazione antinfluenzale sul Titano, salvo eventuali ritardi nella consegna dei lotti. L'avvio è fissato per martedì 20 ottobre. 'A seguito anche delle numerose richieste già pervenute - informa l'Istituto di Sicurezza Sociale - nei prossimi giorni verranno comunicate le nuove modalità di prenotazione del vaccino, sia in ambito pediatrico, sia per gli adulti'.