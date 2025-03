San Marino, al via il corso di formazione per Guide e Accompagnatori Turistici

Ha preso il via venerdì scorso il corso di formazione per Guida Turistica e Accompagnatore Turistico, organizzato dall’Ufficio del Turismo in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale. L’iniziativa mira a formare nuovi professionisti del settore, fornendo competenze specifiche sulla storia, l’arte, la legislazione, l’architettura, l’archeologia e l’ambiente della Repubblica di San Marino. Il corso si articola in lezioni settimanali, ogni venerdì dalle 16.30 alle 20.30 e ogni sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, e proseguirà fino al 12 aprile.

Il programma prevede due percorsi distinti:

Guida Turistica (60 ore) con moduli su storia e ordinamento di San Marino, legislazione turistica, archeologia, storia dell’arte, architettura, ambiente e tecniche di comunicazione.

con moduli su storia e ordinamento di San Marino, legislazione turistica, archeologia, storia dell’arte, architettura, ambiente e tecniche di comunicazione. Accompagnatore Turistico (30 ore) con focus sugli ambiti storico-legislativo, storico-artistico e due ore di pratica.

I docenti coinvolti sono esperti del settore, tra cui Giuseppe Giardi, Paolo Rondelli, Valentina Rossi e Marta Stacchini per il modulo storico-legislativo; Paola Bigi e Daniel Pedini per l’archeologia; Mario Marchioni, Rita Canarezza e Alessandro Giovanardi per il modulo storico-artistico; Sandro Casali per l’ambiente; Luca Morganti e Leo Marino Morganti per l’architettura.

I partecipanti che completeranno il percorso con successo otterranno un attestato di frequenza, che consentirà loro di accedere all’esame di abilitazione professionale per diventare Guide o Accompagnatori Turistici. Grazie a questa iniziativa, la Repubblica di San Marino potrà contare su operatori qualificati in grado di offrire ai visitatori un’esperienza culturale approfondita e di alta qualità.