San Marino: al via le domande per l’assegno familiare integrativo

L’Istituto per la Sicurezza Sociale informa che, dal 1° luglio, è possibile presentare domanda per l’assegno familiare integrativo e per l’assegno familiare per il coniuge con figli sotto i 36 mesi non frequentanti l’asilo nido. La misura è rivolta a residenti o titolari di permesso di soggiorno con reddito familiare annuo pro-capite pari o inferiore a 10.600 euro.

La domanda, valida per l’anno 2024, va presentata entro il 30 settembre 2025 presso l’Ufficio Assegni Familiari, muniti della documentazione richiesta e previo appuntamento tramite l’app Book PA sul portale della Pubblica Amministrazione.

È inoltre disponibile il servizio online ARPA – Archivio Posizioni Assicurative- , che consente ai cittadini di consultare lo storico dei propri assegni tramite il portale www.gov.sm. Per informazioni è attivo il numero 0549 994401, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.