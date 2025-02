San Marino: al via le iscrizioni per l'English Summer Camp in Irlanda 2025

La Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura promuove la seconda edizione dell'English Summer Camp in Ireland, un viaggio-studio a Dublino dal 27 luglio al 10 agosto, rivolto a 30 studenti sammarinesi tra i 15 e i 17 anni. Il programma prevede 40 lezioni di inglese presso l'Atlas Language School, escursioni, vitto e alloggio in famiglie selezionate, oltre al volo Milano-Dublino (A-R), copertura assicurativa e trasferimenti organizzati. Due tutor sammarinesi accompagneranno i ragazzi per tutta la durata dell’esperienza. Un incontro online di presentazione si terrà mercoledì 19 febbraio alle 18:30.

Per partecipare all'incontro inviare scrivere a corsidilingua.istruzione@pa.sm. Info al numero 0549-885098.