San Marino: al via oggi la consegna di farmaci a domicilio da parte di Protezione Civile e volontari

Sentiamo Agostino Ceccarini

A comunicarlo – a margine della conferenza stampa del Gruppo di Coordinamento - il Direttore UOC Cure Primarie e Salute Territoriale. “Si è partiti – ha detto Agostino Ceccarini - con un numero di 400 ricette al giorno, che vengono portate al centro farmaceutico, che confeziona i sacchettini con le medicine. Poi la consegna ai domicili dei pazienti che ne abbiano fatta richiesta, privilegiando in un questa prima fase i soggetti in quarantena e chi ha difficoltà a recarsi in farmacia”. Un nuovo servizio, dunque – particolarmente utile in queste settimane segnate dall'emergenza coronavirus -, che si aggiunge all'altro attivato oggi: quello di richiesta di “ricette on line”.



Ascolta l'intervista ad Agostino Ceccarini - Direttore UOC Cure Primarie e Salute Territoriale