San Marino all'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo

Si è svolta a Milano (giovedì 4 e venerdì 5 luglio) la commissione permanente dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo a cui ha preso parte anche San Marino. A rappresentare la Repubblica il Capo Delegazione Mara Valentini, il Commissario Adele Tonnini e i Consiglieri Marina Lazzarini e Stefano Canti in rappresentanza dei Capitani Reggenti.

Nella due giorni si è fatto un punto sulla situazione socio economica dell'area mediterranea. Non sono mancate prese di posizione da parte di alcuni rappresentanti nell'evidenziare come l’area Mediterranea sia continuamente testimone di instabilità politica e di conflitti che limitano la crescita economica. Il Mediterraneo deve essere un mare di pace e per fermare i flussi migratori da sud a nord i paesi del sud dell’area devono essere stabilizzati e aiutati a sviluppare una economia positiva.

La delegazione sammarinese ha espresso la volontà di proseguire le tematiche che l’Assemblea vorrà approfondire in un apposito meeting da svolgersi proprio a San Marino.