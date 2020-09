San Marino all'esame del Greco: a Strasburgo una delegazione nazionale. Venerdì l'adozione

A Strasburgo oggi la discussione, nel corso della 85esima riunione plenaria del GRECO, Gruppo di Stato contro la Corruzione del Consiglio d'Europa, sul IV rapporto di valutazione su San Marino. Ha partecipato alla riunione plenaria, in presenza, una delegazione nazionale, capodelegazione Eros Gasperoni, composta da 6 membri, (direttore dipartimento Affari Giustizia Romina Parenti, direttore Funzione pubblica Manuel Canti e Giulia Renzi segretario particolare del segretario alla Giustizia) di cui due togati: i commissari Simon Luca Morsiani ed Isabella Pasini. Il monitoraggio si è concentrato in modo particolare su istituzioni e tribunale, e fa riferimento all'ispezione del settembre del 2019. E' attesa per venerdì, giorno in cui si concluderà l'assemblea, la formale adozione e poi la pubblicazione del Rapporto sammarinese.

All'imminente valutazione del Greco aveva fatto riferimento il commissario per i diritti umani del consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic, nella sua lettera al Segretario agli Esteri in merito agli ultimi sviluppi sulla giustizia, con l'invito ad astenersi, “in attesa dell’adozione e alla pubblicazione di tale rapporto e prima che eventuali raccomandazioni in esso contenute siano adeguatamente attuate”.



