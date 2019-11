San Marino all'estero è conosciuto o no?

Gli sforzi compiuti per far conoscere San Marino all'estero, tesi anche a eliminare la cattiva fama, ormai appartenente al passato, di paradiso fiscale, sono stati tanti. Eppure, stando ai corrispondenti della Stampa Estera in Italia, non ancora sufficienti. San Marino insomma, fuori dai confini è un Paese conosciuto o no?

Nel video le interviste a Jesper Storgaard Jensen, Weekendavisen (Danimarca); Roberto Montoya, La República (Perù); Manuel Tori, Público (Spagna); Hamid Masoumi Nejad, Irib, Islamic Republic of Iran Broadcasting (Iran)