"San Marino all'Eurovision 2026" annuncia il DG di RTV Roberto Sergio L'annuncio oggi con la firma del nuovo accordo quadro triennale 2026-2028 tra la Segreteria per il Turismo, RTV e Media Evolution S.r.l. per la gestione delle fasi preliminari

San Marino parteciperà all'Eurovision 2026. L'annuncio oggi con la firma del nuovo accordo quadro triennale 2026-2028 tra la Segreteria per il Turismo, RTV e Media Evolution S.r.l. per la gestione delle fasi preliminari all’individuazione dell’artista che rappresenterà la Repubblica del Titano alla competizione europea. Scelta anche la giovane cantante che parteciperà allo Junior Eurovision Song Contest: sarà Martina CRV

"Abbiamo deciso di partecipare, ci sono state interlocuzioni con i soggetti organizzatori, con EBU - spiega Roberto Sergio, Direttore Generale di RTV -. Ovviamente non è che questo comporti che sia stata fatta finora alcuna modifica, ma si è aperto un dialogo e quindi noi vogliamo confermare la nostra disponibilità al dialogo attraverso la decisione di partecipare per l'edizione 2026. Noi con l'Eurovision dell'anno scorso abbiamo avuto una visibilità come Stato di San Marino straordinaria - continua Sergio -. Oltre 270 milioni di contatti sul brand San Marino Song Contest. Quindi questo ha un valore enorme per lo Stato di San Marino e per la promozione turistica e quindi sulla volontà di partecipare, anche legata all'interesse dello Stato di San Marino, ad essere presente su panorami internazionali come appunto è l'Eurovision Song Contest.

Noi per questo motivo organizzeremo il San Marino Song Contest con standard qualitativi uguali se non superiori a quelli dell'anno scorso e addirittura riproponendo la stessa modalità dell'Eurovision: cioè le due semifinali e la finale nella stessa settimana, tutto in diretta. Questo è servizio pubblico perché significa portare nelle case dei sanmarinesi la grande musica internazionale, le grandi esperienze internazionali, lo scambio con i piccoli e i grandi paesi e questo aumenta la possibilità di avere un'interazione tra Stati e quindi una vocazione internazionale. Credo che lo Stato di San Marino ce l'abbia già e la debba proteggere".

"Abbiamo infine deciso quest'anno di confermare la partecipazione allo Junior Eurovision Song Contest - conclude il Dg -. E' stata fatta una selezione importante nel mese di agosto ed è stata scelta una giovane cantante straordinaria, Martina CRV, che penso potrà ben figurare nella finale che si terrà in Georgia e quindi anche questo è un ulteriore segnale di disponibilità al dialogo con l'EBU".



Nel video l'intervista a Roberto Sergio, DG RTV.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: