San Marino alla 33° sessione della Conferenza Regionale Europea della FAO

San Marino ha partecipato da remoto alla 33° sessione della Conferenza Regionale Europea della FAO. Un momento molto delicato per la Regione Europea in cui i Paesi hanno unanimemente richiesto alla Federazione Russa di sospendere l'aggressione e l'invasione dell'Ucraina.

In qualità di primo oratore, è intervenuto il Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti, che ha sottolineato – allineandosi alle posizioni della UE e come già sostenuto in altri consessi internazionali - la condanna all'invasione da parte della Russia auspicando una soluzione diplomatica e in ambito multilaterale.

Canti inoltre ha riferito sull'accoglienza di rifugiati Ucraini a San Marino e di come sia stata prontamente attivata una rete - attraverso l’istituzione di un’apposita Unità di Coordinamento presso la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri - al fine di garantire non solo la prima accoglienza ma un sistema di protezione sociale soprattutto a donne e minori fuggiti dalle atrocità.