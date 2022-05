110ª SESSIONE San Marino alla Conferenza dell'Oil. Obiettivo: ridurre i morti sul lavoro

I temi sul tavolo sono sicurezza sul lavoro, formazione, economia sociale e solidale. I rappresentanti del Governo, dei datori di Lavoro e dei lavoratori dei 187 Paesi membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sono impegnati fino all'11 giugno nella 110° sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro. Il format è ibrido, con i delegati presenti a Ginevra o collegati virtualmente. Al via le commissioni, mentre le sessioni plenarie si terranno dal 6 giugno. A rappresentare San Marino il Segretario per il lavoro Teodoro Lonfernini, l’Ambasciatore Permanente della Repubblica presso le Nazioni Unite a Ginevra, Marcello Beccari, e il Segretario d’Ambasciata del Dipartimento Affari Esteri, Beatrice Simoncini. Per le associazioni datoriali Anis, Unas e Osla e per le organizzazioni sindacali dei lavoratori Cdls, Usl e Fucs-Csdl. Intervenendo alla sessione di apertura il Direttore Generale dell'Oil, Guy Ryder, ha sottolineato la necessità di difendere lo stato di diritto contro coloro che “usano la guerra per negare la giustizia sociale”. Il 10 giugno in programma un vertice ad alto livello sul mondo del lavoro dal titolo “Affrontare le molteplici crisi globali: promuovere la ripresa e la resilienza centrate sull'uomo”. Altro tema sono i tre milioni di decessi a causa di infortuni e malattie sul lavoro, per i quale l'impegno dell'Oil assume un'importanza sempre più rilevante.

