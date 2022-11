San Marino alla Cop27: Canti propone il Titano come "laboratorio" internazionale per le innovazioni

Joe Biden chiede scusa per il passato e rilancia l'impegno degli Stati Uniti nella lotta al cambiamento climatico. Dopo l'uscita dall'Accordo di Parigi nell'era Trump, l'attuale presidente americano assicura che gli Usa raggiungeranno gli obiettivi di riduzione delle emissioni entro il 2030. Stati Uniti che aumenteranno, annuncia Biden, i finanziamenti al fondo per il clima da 100 miliardi di dollari all'anno deciso proprio a Parigi. “Lottare contro il cambiamento climatico – afferma - è imperativo. Riguarda la sicurezza umana, economica e sociale”.

Uno studio del Global Carbon Project, network internazionale di istituti di ricerca, parla chiaro: se i livelli di emissioni non saranno ridotti, in nove anni esauriremo il budget di carbonio per mantenere il riscaldamento entro 1,5 gradi rispetto ai livelli pre-industriali.

Oggi alla Cop27 una giornata dedicata all'agricoltura, con la partecipazione di San Marino. Alla “ministeriale” l'intervento del segretario di Stato al Territorio, Stefano Canti, che ha esortato ad “accelerare le risposte” alle sfide attuali. Da Canti la proposta di far diventare la Repubblica un “laboratorio” internazionale, per testare le innovazioni in agricoltura guardando alla sostenibilità.

Nel servizio, le dichiarazioni di Stefano Canti (Segretario di Stato al Territorio)