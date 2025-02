San Marino alla First Tech Challenge Italia: undici ragazzi in gara a Lignano Sabbiadoro

Undici ragazzi sammarinesi, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, parteciperanno alla First Tech Challenge Italia a Lignano Sabbiadoro, rappresentando San Marino in una delle competizioni di robotica più importanti a livello internazionale.

L’iniziativa, organizzata dalla startup Cotai con il supporto delle Segreterie di Stato per l’Istruzione, l’Industria e il Turismo, segue il debutto del Titano alle Olimpiadi di Atene 2024 e punta a promuovere la robotica tra i giovani sammarinesi. Alla manifestazione prenderanno parte oltre 500 concorrenti provenienti da Germania, Romania, Turchia, Colombia e altri paesi extraeuropei.

La delegazione sammarinese sarà accompagnata da docenti della Scuola Superiore e del CFP, confermando l’importanza della robotica nel percorso educativo. Inoltre, due undicenni parteciperanno a un hackathon non competitivo, un primo passo per avvicinarsi a questo settore in crescita. A coordinare la spedizione saranno Diego De Simone e Alessandro Riccardi, già responsabili della partecipazione alle Olimpiadi di Atene.

Oltre a competere, l’evento servirà a selezionare i migliori talenti per il Team San Marino alle Olimpiadi della Robotica 2025, previste in autunno a Panama. “La robotica è un settore strategico per il futuro”, spiega Diego De Simone, sottolineando come questa esperienza offra ai ragazzi l’opportunità di sviluppare competenze essenziali come il problem solving, il lavoro di squadra e la creatività. Chiunque voglia seguire la loro avventura può farlo su Instagram ‘Robotica San Marino’ o visitando il sito www.cotai.sm