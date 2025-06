FENOMENO ALLARMANTE San Marino, allarme dell’Apas: “Numerosi gatti scomparsi in pochi giorni” L’Associazione Protezione Animali lancia l’allerta: sparizioni anomale in tutta la Repubblica. Proprietari invitati a proteggere i propri animali e segnalare ogni caso sospetto

Un numero insolitamente alto di gatti scomparsi è stato segnalato in questi giorni in varie zone della Repubblica di San Marino, tanto da spingere l’Apas a lanciare un appello pubblico e a sollecitare la massima attenzione da parte dei cittadini.

Secondo quanto riferito dall’associazione sui social, stanno arrivando numerose segnalazioni da parte di proprietari che non riescono più a trovare i loro animali domestici. In alcuni casi, sono già state presentate formali denunce alle autorità, a testimonianza della crescente preoccupazione.

Il fenomeno, sottolinea l’Apas, è “particolarmente allarmante” per via della frequenza e della diffusione delle sparizioni su tutto il territorio. Di fronte a questa situazione, l’associazione invita i cittadini a mettere in atto alcune misure preventive fondamentali:

Microchip: applicarlo al proprio gatto facilita l’identificazione in caso di ritrovamento.

applicarlo al proprio gatto facilita l’identificazione in caso di ritrovamento. Sterilizzazione: riduce sensibilmente il rischio che l’animale si allontani.

riduce sensibilmente il rischio che l’animale si allontani. Collari GPS: utili per monitorare gli spostamenti, previa consultazione con il veterinario. Si raccomandano modelli leggeri e con sgancio automatico per evitare rischi.

utili per monitorare gli spostamenti, previa consultazione con il veterinario. Si raccomandano modelli leggeri e con sgancio automatico per evitare rischi. Sparizioni sospette: vanno segnalate subito alle forze dell’ordine.

L’Apas ricorda inoltre che chiunque avvisti un gatto in difficoltà, ferito o smarrito può segnalare il caso all’associazione, che si attiverà per fornire supporto e diffondere appelli.

“Anche chi non ha animali può fare la differenza”, conclude l’associazione. “Segnalare un animale in pericolo è un atto di responsabilità e sensibilità verso la comunità”.

