San Marino alle Olimpiadi di Robotica 2024. Ecco i magnifici 5 del team.

Cotai, startup tecnologica certificata da San Marino Innovation, sta organizzando la prima partecipazione di San Marino alle Olimpiadi di Robotica 2024, in programma quest’anno ad Atene dal 26 al 29 settembre. L’evento ideato dalla statunitense FIRST Global vedrà la partecipazione di giovani talenti provenienti da oltre 190 Paesi, che si cimenteranno in prove di abilità per mezzo del robot che ciascun team dovrà progettare e costruire.

Saranno cinque 17enni sammarinesi rappresentare il Titano alle Olimpiadi di Robotico di fine settembre: sono Giorgia Mazza, Gaia Moschella, Elena Amati, Giovanni Amici e Matteo Ciavatta. Avranno l’opportunità di confrontarsi con i pari età più brillanti nella campo della STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), mettendo alla prova le loro competenze tecnologiche, la loro capacità di affrontare e trovare soluzioni a problemi imprevisti, sempre lavorando in gruppo con altri team. La partecipazione ad Atene è stata organizzata da Cotai, startup tecnologica certificata da San Marino Innovation.



“Essere invitati a un evento di tale portata è un riconoscimento straordinario e rappresenta un’opportunità unica per confrontarsi con realtà internazionali, sviluppando nei nostri ragazzi competenze che saranno fondamentali per il loro futuro,” spiega l’organizzatore Diego De Simone.

Giorgia Mazza, 17 anni, è iscritta al Liceo Linguistico. “Ho deciso di partecipare al FIRST Global - dichiara Giorgia - perché amo le sfide e credo nell’importanza di lavorare in squadra. Penso che sarà un’esperienza unica e che mi arricchirà a livello relazionale e soprattutto informatico. Gaia Moschella, anche lei 17enne: "Mi piace scoprire sempre cose nuove ed in questo senso la tecnologia occupa ora un posto di primo piano".

Elena Amati, 17enne sta per iniziare il quarto anno del LIceo Classico e da sempre - soprattutto grazie al padre - coniuga gli interessi letterari con quelli tecnologici. Giovanni Amici, altro 17enne di formazione Classica ma con curiosità ed interessi che spaziano in vari ambiti, gioca a futsal nel Tre Fiori: "Vogliamo lasciarci dietro qualche Nazione che non sia un piccolo stato come noi".

Il coetaneo Matteo Ciavatta, iscritto al quarto anno dello Scientifico a San Marino per attitudini ed esperienza è il project leader della spedizione. “In realtà la mia passione è l’informatica, la robotica è un’altra cosa, ma mi sto rapidamente appassionando".

