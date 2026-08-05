ONDATA DI CALORE San Marino, allerta arancione per temperature estreme il 6 agosto. Record di bollini rossi per le città italiane

San Marino, allerta arancione per temperature estreme il 6 agosto. Record di bollini rossi per le città italiane.

La Protezione Civile di San Marino ha diramato un’allerta meteo di codice arancione per temperature estreme, valida dalle 00:00 di giovedì 6 agosto alle 00:00 di venerdì 7 agosto 2026.

Per domani è prevista la persistenza di temperature massime elevate, intorno ai 38-39 gradi, con punte locali di 40 gradi nelle zone di pianura e collinari, con diffuse condizioni di disagio bioclimatico. Sulla dorsale appenninica non sono esclusi temporali sparsi e di breve durata, con possibili effetti associati occasionali.

Proprio domani, tutte le 27 città italiane monitorate dal sistema di sorveglianza sulle ondate di calore del Ministero della Salute italiano saranno contrassegnate dal bollino rosso, cosa mai accaduta prima.

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