PROSEGUE IL MALTEMPO San Marino: allerta meteo arancione per vento e gialla per rischi idrogeologici Forti venti e intense precipitazioni previste per oggi: possibili frane, ruscellamenti e innalzamenti dei corsi d'acqua

La Protezione Civile di San Marino ha emesso un'allerta meteo arancione per forti venti e gialla per rischi idraulici e idrogeologici, valida dalle 00:00 del 28 gennaio alle 00:00 del 29 gennaio 2025.

Si prevedono venti di burrasca forte, con raffiche fino a 88 km/h o superiori, lungo la fascia appenninica e la pianura centro-orientale. Inoltre, le intense precipitazioni, anche temporalesche, potrebbero causare ruscellamenti, fenomeni franosi e innalzamenti rapidi dei corsi d'acqua, con possibili superamenti delle soglie di allarme in Emilia-Romagna.

