San Marino: Ambasciata USA in Giordania interessata ad una conferenza sul Medio Oriente da tenersi in Repubblica

Un incontro sul processo di pace medio-orientale da tenersi in Repubblica. Si tratterebbe di un evento di grande rilevanza – anche a livello simbolico – per il Titano. La possibilità, a quanto pare, è concreta; come riferisce l'Ambasciatore di San Marino in Giordania, da poco tornato da una missione ad Amman, caratterizzata da una serie di incontri bilaterali con i principali attori diplomatici dell'area. Proprio in questa occasione – dall'Ambasciata USA in Giordania - sarebbe maturata l'idea di una conferenza da tenersi a San Marino. E la platea dei partecipanti sarebbe di eccezionale rilevanza.





Nel servizio l'intervista a Igor Pellicciari (Ambasciatore di San Marino in Giordania e docente di relazioni internazionali all'Università di Urbino)