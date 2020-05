COVID-19 San Marino: ancora guariti in doppia cifra (11), un solo paziente in Terapia intensiva

San Marino: ancora guariti in doppia cifra (11), un solo paziente in Terapia intensiva.

Su 99 tamponi effettuati nella giornata di ieri sono 5 le nuove positività rilevate. E non ci sono stati decessi. Ma a spiccare sono anche oggi gli 11 guariti che portano così il totale a 172. 435 i pazienti covid-positivi. Solo 4 si trovano in ospedale, di cui uno in terapia intensiva e tre nella degenza d'isolamento. Si conta inoltre un nuovo dimesso per migliorate condizioni di salute. Sono invece 431 le persone positive al test molecolare seguite al proprio domicilio. 555 le quarantene attive (45 riguardano personale sanitario e 18 le forze dell'ordine). Il Gruppo per le emergenze sanitarie comunica che dall'inizio della malattia, sono stati effettuati 3.300 tamponi e 6.759 test sierologici.



