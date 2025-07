San Marino ancora protagonista ad Osaka con il "Tourism Booth"

San Marino è stato nuovamente protagonista all'Expo di Osaka con il “Tourism Booth”, all'interno del Festival Station. Si tratta di uno spazio culturale della manifestazione dedicato alla promozione turistica.

"Una grandissima opportunità che abbiamo colto subito fino a quando è arrivato l'avviso da parte degli organizzatori - spiega Filippo Francini, commissario generale Expo - è uno spazio che si aggiunge a quello del padiglione di fronte a un'area eventi dove sono spettacoli tutti i giorni e ci sono altri spazi di enti turistici locali. C'è lo shop ufficiale di Miyaku Miyaku che è la mascotte dell'Expo e credo che sia veramente un punto di grandissimo interesse per tutti i visitatori che entrano all'Expo e che hanno l'opportunità di conoscere San Marino anche in un altro spazio oltre al nostro padiglione principale".

"Expo è soprattutto promozione turistica e del sistema paese - aggiunge Alan Gasperoni, Segretario Particolare del Segretario di Stato al Turismo - ovviamente abbiamo colto al volo l'occasione di promuoverci all'interno di questo contesto oltre a quello che stiamo già facendo con il padiglione. Io ringrazio il commissariato che si è adoperato per allestire questo nuovo spazio e tutte le persone che ci hanno lavorato perché hanno in qualche modo promosso ulteriormente il nostro paese in un contesto incredibile come quello di Expo, in un contesto dove c'è tutto il mondo ed è bene che ci sia anche la Repubblica di San Marino".

Le interviste a Filippo Francini (Commissario generale Expo) e Alan Gasperoni (Segretario Particolare del Segretario di Stato al Turismo)