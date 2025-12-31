“IMPORTANTI COMUNICAZIONI” San Marino, ancora sms truffa con numeri 893: finto CUP e addebiti a sovrapprezzo Messaggi che invitano a “contattare con urgenza” presunti uffici sanitari: l'ISS ha più volte messo in guardia i cittadini.

San Marino, ancora sms truffa con numeri 893: finto CUP e addebiti a sovrapprezzo.

Le truffe via sms e WhatsApp sono ormai all’ordine del giorno e continuano a evolversi, facendo leva su paura e urgenza. Nelle ultime ore diversi sammarinesi hanno segnalato messaggi che invitano a richiamare numeri con prefisso 893, spacciandosi per comunicazioni ufficiali di uffici sanitari come CUP o URP.

Il messaggio, spesso proveniente da un numero italiano, chiede di “contattare con urgenza” un presunto ufficio per “importanti comunicazioni”. È proprio questo il primo campanello d’allarme: nessuna indicazione chiara, toni allarmistici e un numero che rimanda alle chiamate a sovrapprezzo. Chi richiama rischia infatti di vedersi prosciugare rapidamente il credito telefonico, trattenuto al telefono da operatori o sistemi automatici.

L’Istituto per la Sicurezza Sociale ha più volte chiarito che si tratta di una probabile truffa e che gli uffici ISS non inviano sms di questo tipo, né utilizzano numerazioni con prefissi 893, 899 o altri numeri a pagamento. I recapiti ufficiali del Centro Unico Prenotazioni ISS sono lo 0549 994889, mentre l’Ufficio Rapporti con il Pubblico risponde ai numeri 0549 994561 e 0549 994564.

Numerose le testimonianze online di utenti caduti nella trappola: chi pensava di dover confermare una visita medica si è ritrovato con il credito azzerato in pochi minuti. L’invito delle autorità è chiaro: non richiamare mai questi numeri, non fornire dati personali o sanitari, cancellare il messaggio e, se possibile, segnalarlo alla Gendarmeria o alle autorità competenti. La prevenzione resta l’arma più efficace contro le truffe digitali.

